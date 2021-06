Lo Stato imprenditore digitale non è sempre una buona idea (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le recenti polemiche in tema di “privacy si / privacy no”, scaturite dai casi IO Green Pass e fatturazione elettronica hanno fatto risaltare, qualora vi fossero ancora dubbi in proposito, l’approssimazione e le contraddizioni con cui il nostro Paese affronta il tema dell’economia dei dati e la protezione degli stessi. Il caso IO / Garante Privacy La vicenda della app IO è probabilmente quella più esemplare. IO è una app gestita da PagoPa, una società partecipata dallo Stato, e si può quindi definire come una vera e propria app pubblica, l’equivalente digitale di un comune sportello. Lo scopo di IO è quello di fornire ai cittadini un punto di accesso ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le recenti polemiche in tema di “privacy si / privacy no”, scaturite dai casi IO Green Pass e fatturazione elettronica hanno fatto risaltare, qualora vi fossero ancora dubbi in proposito, l’approssimazione e le contraddizioni con cui il nostro Paese affronta il tema dell’economia dei dati e la protezione degli stessi. Il caso IO / Garante Privacy La vicenda della app IO è probabilmente quella più esemplare. IO è una app gestita da PagoPa, una società partecipata dallo, e si può quindi definire come una vera e propria app pubblica, l’equivalentedi un comune sportello. Lo scopo di IO è quello di fornire ai cittadini un punto di accesso ...

Advertising

fattoquotidiano : Imprenditore agricolo del Pavese indagato per la morte di un bracciante: l’operaio non era stato sottoposto alle vi… - brubenasich : Smettiamola con le ipocrisie. Lo Stato imprenditore fa schifo. - RomanatoM : @MinutemanItaly L'imprenditore va dove gli viene permesso di guadagnare. Chi deve fallire è l'Italia (nella forma d… - stefano_limone : @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW Premetto che sono il primo che auspica una riduzione del perimetro del perime… - AGarnero : RT @24Mattino: .@AGarnero, economista OCSE: 'Licenziare costa per un imprenditore, non è una cosa gratuita. Se un imprenditore può trasferi… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato imprenditore A domiciliari evade ancora Fisco, arrestato imprenditore Per reati fiscali e fallimentari è stato arrestato (domiciliari), con altri 2, dalla Gdf di Lecco, nell'inchiesta del pm di Milano Roberto Fontana su debiti tributari per 19 milioni, l'imprenditore ...

Aveva 2 mln euro in frigo, chiede sostegno al reddito ...l'imprenditore aveva omesso di dichiarare la proprietà di alcune abitazioni e di terreni. Da qui la denuncia all'Autorità Giudiziaria per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Non è ...

Lo Stato imprenditore digitale non è sempre una buona idea L'HuffPost Carbonia, il presidente Canu: «Stiamo incontrando imprenditori interessati a…» 30.06.2021 12:00 di Maria Lopez Vedi letture Qualcosa bolle in pentola in casa Carbonia. Dopo l’ottima stagione di quest’anno, in attesa dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, arrivano l ...

Lo Stato imprenditore digitale non è sempre una buona idea Le recenti polemiche in tema di “privacy si / privacy no”, scaturite dai casi IO Green Pass e fatturazione elettronica hanno fatto risaltare, qualora vi fossero ancora dubbi in ...

Per reati fiscali e fallimentari èarrestato (domiciliari), con altri 2, dalla Gdf di Lecco, nell'inchiesta del pm di Milano Roberto Fontana su debiti tributari per 19 milioni, l'......l'aveva omesso di dichiarare la proprietà di alcune abitazioni e di terreni. Da qui la denuncia all'Autorità Giudiziaria per indebita percezione di erogazioni a danno dello. Non è ...30.06.2021 12:00 di Maria Lopez Vedi letture Qualcosa bolle in pentola in casa Carbonia. Dopo l’ottima stagione di quest’anno, in attesa dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, arrivano l ...Le recenti polemiche in tema di “privacy si / privacy no”, scaturite dai casi IO Green Pass e fatturazione elettronica hanno fatto risaltare, qualora vi fossero ancora dubbi in ...