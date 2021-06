Lavoro: via libera Cdm a dl, anche rinvio cartelle esattoriali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che, tra le altre cose, accoglie l'intesa sui licenziamenti raggiunta ieri con le sigle sindacali, proroga la sospensione delle cartelle esattoriali al 31 agosto, sospende per sei mesi il cashback, che riprenderà dal 1 gennaio 2022. Lo si apprende da fonti di governo. Su quest'ultimo punto, che aveva provocato tensioni nelle forze di maggioranza, nel corso del Cdm sarebbero arrivare le rassicurazioni del premier Mario Draghi, riguardo al fatto che si tratterà solo di una pausa temporanea, come scritto nel testo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Viadel Consiglio dei ministri al decreto che, tra le altre cose, accoglie l'intesa sui licenziamenti raggiunta ieri con le sigle sindacali, proroga la sospensione delleal 31 agosto, sospende per sei mesi il cashback, che riprenderà dal 1 gennaio 2022. Lo si apprende da fonti di governo. Su quest'ultimo punto, che aveva provocato tensioni nelle forze di maggioranza, nel corso del Cdm sarebbero arrivare le rassicurazioni del premier Mario Draghi, riguardo al fatto che si tratterà solo di una pausa temporanea, come scritto nel testo.

