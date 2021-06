La scissione è partita | Di Maio resta con Grillo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il segnale che Luigi Didà ai colleghi e al mondo pentastellato è nell’intervento del suo fedelissimo Vincenzo Spadafora, che irrompe nell’assemblea dei deputati M5s convocata d’urgenza e fino a quel momento timida e prudente. A Giuseppe Conte – dice l’ex ministro dello Sport - va riconosciuta certamente una “visione politica” nell’azione di governo ma non una propensione alla leadership M5s, che sono “due mestieri differenti”. Con queste parole viene dato il via al grande posizionamento dei parlamenti in vista di unaannunciata. Con l’ex spin doctor di Di, ai tempi in cui era capo politico, che scarica l’ex premier ...