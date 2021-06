Kate Middleton | il blazer rosso a Wembley è già leggenda

(Di mercoledì 30 giugno 2021)ha fatto il tifo per l’Inghilterra dagli spalti diagli Euro 2020, insieme a William e a suo figlio maggiore, George, che il prossimo 22 luglio compie 8 anni. E per l’occasione ha sfoggiato undi Zara che tutte noi dovremmo avere nell’armadio. Se gli occhi del mondo intero erano in realtà puntati sul Principino George, ormai un vero ometto, vestito in giacca e cravatta come papà William,non ha mancato di darci una lezione di stile. ...

La aspettavamo tutti a Wimbledon.invece è comparsa a Wembley. Dal tennis al calcio. dal torneo di cui è presidentessa, a un pomeriggio allo stadio. A tifare Inghilterra, agli Europei di calcio UEFA EURO 2000 in corso ...Settimana all'insegna dello sport per. La duchessa è attesa nei prossimi giorni a Wimbledon, in veste di patrono dell' All England Lawn Tennis Club , l'associazione organizzatrice della manifestazione. Lavoro e piacere per ...I duchi di Cambridge in tribuna per la partita Inghilterra-Germania di Euro 2020: lei con giacca rossa low cost e top bianco, i colori della nazionale, e il figlio vestito come il padre ...Prodotto nel 1996, un anno prima della morte di Diana, la principessa triste è uno dei tv movie più “scandalosi” mai realizzati sull’ex consorte del Principe Carlo. Basato ...