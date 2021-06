Juventus | domani le nomine di Cherubini e Arrivabene Ronaldo rinnova?

(Di mercoledì 30 giugno 2021) L'inizio di luglio combacerà con l'inizio di un nuovo capitolo in casa. Alle 14:30 diinfatti il presidente Andrea Agnelli presenterà nella sala stampa dell'Allianz Stadium l'...

Advertising

ZZiliani : Cara @FIGC, caro presidente #Gravina, la #Juventus sicuramente firmerà entro domani sera l’uscita dalla #Superlega.… - romeoagresti : #Juventus: domani - in conferenza stampa - Andrea Agnelli presenterà la nuova area sportiva. Appuntamento alle 14.30 ????@GoalItalia - forumJuventus : Domani alle 14:30 @andagn presenterà la nuova area sportiva della #Juventus ?????? - Domenico1oo777 : RT @NicolaBalice: Domani Andrea #Agnelli presenterà in conferenza il nuovo assetto dell'area sportiva della #Juventus - Domenico1oo777 : RT @AJGNewsOfficial: ?? Conferenza Stampa domani alle 14.30. Andrea #Agnelli presenterà la nuove organizzazione dell'area sportiva #Juventus. -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus domani

L'inizio di luglio combacerà con l'inizio di un nuovo capitolo in casa. Alle 14:30 diinfatti il presidente Andrea Agnelli presenterà nella sala stampa dell'Allianz Stadium l'organizzazione dell'area sportiva dopo la separazione con Fabio Paratici , ..., fissata la conferenza stampa di presentazione: parlerà Andrea Agnelli. Siamo al cospetto dell'inizio di una nuova era #- in conferenza stampa - Andrea Agnelli presenterà la nuova area sportiva. Appuntamento alle 14.30 @GoalItaliaNovità in arrivo sul fronte dell'organizzazione dell'area sportiva della Juventus. Intanto dal Portogallo rimbalza la voce del possibile prolungamento di CR7 fino al 2023 ...Juventus, fissata la conferenza stampa di presentazione: parlerà Andrea Agnelli. Siamo al cospetto dell'inizio di una nuova era ...