Juve | oltre il bivio Ronaldo | ecco Locatelli

Advertising

Olivier89054135 : @dan_maze Oltre al cuore c’è stata anche poca gratitudine:squadre più grosse e meno intortate dalla favola del mila… - pet_oliver : @armagio Domanda che ho posto varie volte a tv private(Topcalcio) e Radio (Tutti convocati e Radio sportiva) senza… - Steph2780197057 : @Dybalaredelcal1 @MatthijsPog La.magia la fai al circo.. dybala non sarà mai neanche la metà di Cristiano Ronald ne… - dayfootball1981 : @FabioSartiano Il realismo é che Pogba é piú vicino a lasciare il MU!con il PSG che é impegnato su altri fronti ed… - calciomercato_m : MERCATO - Per Locatelli si scatena l'asta: oltre alla Juve, ci sono anche Arsenal e Dortmund -

Ultime Notizie dalla rete : Juve oltre

Può esistere unasenza Ronaldo ? Sì, se il fenomeno deciderà di salutare l'Italia con un anno di anticipo. CR7 sta smaltendo la delusione e la rabbia per l'eliminazione dall'Europeo ma a breve dovrà sciogliere la ...... con la quale ha deciso di non andare. Nonostante le proposte di rinnovo arrivate da ... Che lo ha offerto in Inghilterra, dove piace al West Ham, che aspetta la mossa della, da tempo ...Inizia l’era di Maurizio Arrivabene alla Juve. L’ex direttore della Scuderia Ferrari è stato ufficializzato dalla società bianconera: si occuperà dell’area football. "Si segnala che il Consiglio di Am ...Tutto in novanta minuti per la squadra di Buscè che vuole riportare a casa lo scudetto dopo oltre venti anni di assenza ...