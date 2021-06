iPad Air con schermo OLED nel 2022 | Pro nel 2023 | la possibile roadmap di AppleHDblog it

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Secondo un report coreano, Apple avrebbe in programma di lanciare il primoconnel(probabilmente unAir), e poi altri due modelli nel(forsePro).Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

JakeReale : Più che chiederci se ci sarà la convergenza tra iPad e Mac non dovremmo chiederci cosa succede con iPad Air e Pro?… - AndreaDrewDev : iPad Air con schermo OLED nel 2022, iPad Pro nel 2023 - HDblog : iPad Air con schermo OLED nel 2022, Pro nel 2023: la possibile roadmap di Apple - macitynet : Apple lancerà iPad Air con schermo OLED nel 2022 - aleman007 : Rapporto: Apple rilascerà l’iPad Air di quinta generazione con display OLED il prossimo anno -

Ultime Notizie dalla rete : iPad Air

macitynet.it

... secondo quanto riferito da The Elec , dovrebbe trattarsi di un modello da 10,6 pollici, il che suggerisce possa quindi trattarsi di un. La testata coreana, infatti, parla genericamente di '...Secondo il rapporto il modello diin programma per il rilascio nel 2022 presenterà uno schermo OLED da 10,8 pollici, suggerendo probabilmente che potrebbe esseredi quinta generazione. ...Secondo un report coreano, Apple avrebbe in programma di lanciare il primo iPad con schermo OLED nel 2022 (probabilmente un iPad Air), e poi altri due modelli nel 2023 (forse iPad Pro).Apple rilascerà iPad Air di quinta generazione con schermo OLED nel 2022: l'anno successiv sarà la volta di iPad Pro OLED ...