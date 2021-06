Ha messo al centro se stesso Grillo accusa Conte | Io lo chiamavo e lui

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Mentre ieri metteva alla porta Giuseppecon un post, oggi Beppesi rivolge agli iscritti del Movimento 5 Stelle mettendoci la faccia. In un videomessaggio di 6 minuti, il garante ha ripercorso quanto accaduto nei mesi scorsi, da quando ha conferito il mandato per rilanciare il Movimento all'ex premier fino alle prime incomprensioni: "Avevamo bisogno di lui, siamo un Movimento che può mutare, è giusto che ci sia una persona che lo cambi. Siamo un Movimento che permette a un professore d'università di venire lì e fare il presidente del Consiglio, l'abbiamo fatta accadere noi questa cosa. Eravamo tutti gasati, poi gli ho detto di vedere lo ...

Queste le parole di intercettato a metà mattina neldi Roma da alcuni giornalisti dopo il ... non sono assolutamente d'accordo con quello che Grillo hain campo. Secondo me stiamo perdendo ...L'allerta è scattata intorno alle 18 di oggi, mercoledì 30 giugno, nelabitato di ... I pompieri e le forze dell'ordine hanno isolato ein sicurezza l'area, mentre da Trento è decollato ...C'è sempre lui, Kylian Mbappé, al centro delle polemiche post eliminazione che non accennano a placarsi in Francia dopo il crollo dei Bleus. A due giorni dalla sconfitta con la Svizzera, il clima è an ...“Io ho solo chiesto che le condizioni e la struttura del garante rimanessero identiche a quelle dello Statuto che c’è adesso ...