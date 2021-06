Grillo-Conte, lo scontro spacca il M5S. L’ex premier: «Il mio progetto va avanti» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il fondatore: «Non sono un padre padrone». La replica: «Falsità su di me, una singola persona non può fermarci». Lo psicodramma all’assemblea dei deputati: e ora? Leggi su corriere (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il fondatore: «Non sono un padre padrone». La replica: «Falsità su di me, una singola persona non può fermarci». Lo psicodramma all’assemblea dei deputati: e ora?

LucaBizzarri : Praticamente oggi Grillo ha detto di Conte (con il quale ha governato il paese) quello che Conte ha detto di Salvin… - TeresaBellanova : #Grillo su #Conte “non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né cap… - CarloCalenda : La soddisfazione di non aver mai sostenuto #Conte. Alla fine anche Grillo ti da ragione. A questo punto però ti ass… - mcapu100 : Il futuro è roseo: Conte farà il suo partito portandosi dietro i 5 stelle in scadenza non più rieleggibili in base… - gscapini66 : RT @lefrasidiosho: Ma se l'ha appena preso! #Conte #Grillo -