Advertising

Adnkronos : #DiBattista: 'Fino a che il #M5S sosterrà un governo dei potenti, io sarò dall'altra parte della barricata'. - Open_gol : I tre scenari: il partito di governo guidato da Conte, il MoVimento di lotta del Padre Padrone e il grande ritorno… - mariocaprio601 : RT @giorgioguidi2: Il M5s esca dal Governo Draghi, no al disastro liberista (di A. Di Battista) - pengueraffaele : Alessandro Di Battista: “Il M5s esca subito dal governo Draghi…” - TV7Benevento : **Governo: Di Battista, 'M5S voti se restare nel governo Draghi'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Battista

La crisi dei 5 Stelle viene messa a nudo quando sono andati alper la prima volta: con la ... se non quello unico della protesta, cioè il Dipensiero. Grillo è un padre padrone da ...Ma la sua presenza favorirebbe sì, l'immagine di un M5s di, ma a questo punto salterebbe il recupero di Alessandro Di. Che anche oggi ha messo come precondizione per il suo ritorno ..."La crisi dei 5 Stelle non nasce oggi, né lo scontro tra Conte e Grillo è la causa, semmai è una conseguenza. La crisi dei 5 Stelle viene messa a nudo quando sono andati al governo per la prima volta: ...Uno dei peggiori governi europei viene quotidianamente incensato dalla peggiore stampa occidentale. Una schiera di giornalisti trasformatisi in cantori dell’altissimo elogiano le ovvietà draghiane e n ...