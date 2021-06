“Ecco come l’ho uccisa”. Omicidio Chiara Gualzetti, confessa il suo giovane assassino (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono ancora oscure le cause che hanno portato all’uccisione della giovane Chiara Gualzetti, la 16enne morta sulla collina ai piedi dell’Abbazia di Monteveglio, a una manciata di passi dalla casa dove la quindicenne abitava con i genitori. È stato il padre ieri a diChiarare che il suo omicida è un ragazzo di sua conoscenza e che non ha nessun demone, almeno da quello che raccontava prima dell’Omicidio. Secondo il padre infatti, la storia della “voce interiore” è solo una balla del minorenne per crearsi un alibi a livello psichiatrico. In queste ore poi emergono dettagli inquietanti sulle cause della ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono ancora oscure le cause che hanno portato all’uccisione della, la 16enne morta sulla collina ai piedi dell’Abbazia di Monteveglio, a una manciata di passi dalla casa dove la quindicenne abitava con i genitori. È stato il padre ieri a dire che il suo omicida è un ragazzo di sua conoscenza e che non ha nessun demone, almeno da quello che raccontava prima dell’. Secondo il padre infatti, la storia della “voce interiore” è solo una balla del minorenne per crearsi un alibi a livello psichiatrico. In queste ore poi emergono dettagli inquietanti sulle cause della ...

Advertising

Corriere : ?? Ecco come la variante Delta è entrata a Sydney, che ora è in lockdown - FBiasin : Eliminati al 120'. Ecco, questa non fa male come una mancata qualificazione ai Mondiali... ma poco ci manca. #SveziaUcraina #Euro2020 - dietnam : Ecco come ha dato la notizia @ilpost - mattiadiletti : RT @ticandido_: Ma come funziona la selezione dei candidati di Ti Candido e del Forum DD? Ecco qui. ???? - pepebigne : @GibelliTiziana @ardigiorgio Ecco come sarebbe il contenuto dell'articolo -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Europei: Mueller si scusa per errore, 'fa un male da morire' "Ecco, è il momento che rimane nella tua memoria alla fine, che ti tiene sveglio la notte. Quel ... ha aggiunto Mueller, mentre Joachim Loew ha giocato la sua ultima partita come allenatore della ...

Antonello Venditti racconta la sua adolescenza: 'Sono stato bullizzato fino a 16 anni, ho pensato al suicidio' Il cantautore romano ha continuato: 'Prendo questi concerti come un dovere civile, innanzitutto ... Ecco perché c'è bisogno di amici, di una società che si interessi di te anche se sei piccolo. Ci ...

Pensioni 2022: cambieranno anche senza riforma, ecco come Orizzonte Scuola Drag Race Italia: ecco la giuria Terzo giurato è la drag Priscilla. L’appuntamento con la prima edizione di Drag Race Italia è a novembre in streaming su Discovery Plus. Per commentare non è necessaria la registrazione, tuttavia per ...

Salvini in comizio e da una finestra spunta Prodi. Il leghista reagisce così Matteo Salvini è impegnato in un comizio a Bologna quando il pubblico nota che ad osservare da una finestra c'è l'ex presidente del consiglio Romano Prodi. Ecco come ha reagito il leader leghista all' ...

, è il momento che rimane nella tua memoria alla fine, che ti tiene sveglio la notte. Quel ... ha aggiunto Mueller, mentre Joachim Loew ha giocato la sua ultima partitaallenatore della ...Il cantautore romano ha continuato: 'Prendo questi concertiun dovere civile, innanzitutto ...perché c'è bisogno di amici, di una società che si interessi di te anche se sei piccolo. Ci ...Terzo giurato è la drag Priscilla. L’appuntamento con la prima edizione di Drag Race Italia è a novembre in streaming su Discovery Plus. Per commentare non è necessaria la registrazione, tuttavia per ...Matteo Salvini è impegnato in un comizio a Bologna quando il pubblico nota che ad osservare da una finestra c'è l'ex presidente del consiglio Romano Prodi. Ecco come ha reagito il leader leghista all' ...