Covid, boom di casi in Scozia dopo la gara di Euro 2020 tra Scozia e Inghilterra (Di mercoledì 30 giugno 2021) Come riporta la BBC, a seguito della gara di Euro 2020 tra Scozia e Inghilterra, tenutasi lo scorso 18 giugno, 2000 nuovi casi di contagio da Covid sono stati attribuiti ai festeggiamenti e agli assembramenti. La Public Health Scotland ha affermato che i casi in questione riguardano persone che si sono recate a Londra e persone che hanno trascorso la serata insieme per il match. Tra quelli in trasferta circa 400 erano presenti sugli spalti a Wembley. In occasione della gara, erano stati assegnati solo 2600 ...

