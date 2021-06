Conferenza stampa De Laurentiis: ecco i temi che tratterà il presidente del Napoli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Aurelio De Laurentiis parla in Conferenza stampa. Il presidente della SSCN con estremo ritardo e dopo mesi di bocche cucite ha deciso di tornare a parlare. C’è grande attesa per capire cosa dirà il numero uno del Napoli. I temi e le domande da porgli sono tante, visto il lunghissimo lasso di tempo in cui la società ha deciso di non dialogare con i giornalisti. I tifosi si attendono risposte concrete su tutti i fronti, ma soprattutto chiarezza senza troppi giri di parole, anche perché serve ritrovare l’entusiasmo intorno ad una squadra che ha fallito per il secondo anno consecutivo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 30 giugno 2021) Aurelio Deparla in. Ildella SSCN con estremo ritardo e dopo mesi di bocche cucite ha deciso di tornare a parlare. C’è grande attesa per capire cosa dirà il numero uno del. Ie le domande da porgli sono tante, visto il lunghissimo lasso di tempo in cui la società ha deciso di non dialogare con i giornalisti. I tifosi si attendono risposte concrete su tutti i fronti, ma soprattutto chiarezza senza troppi giri di parole, anche perché serve ritrovare l’entusiasmo intorno ad una squadra che ha fallito per il secondo anno consecutivo ...

