Advertising

motosprint : #CIV #Moto3, #Imola: si torna in pista dopo le esperienze mondiali - gponedotcom : Salac e il team Snipers si lasciano, al suo posto Alberto Surra: Il giovane italiano, che corre nel CIV con il team… - dianatamantini : MOTO3 - Snipers Team e Filip Salac, la collaborazione si è conclusa. C'è già il sostituto: dal GP ad Assen ecco Alb… - corsedimoto : MOTO3 - Snipers Team e Filip #Salac, la collaborazione si è conclusa. C'è già il sostituto: dal GP ad Assen ecco Al… -

Ultime Notizie dalla rete : CIV Moto3

, Imola: si torna in pista dopo le esperienze mondiali Honda e Aprilia pronte al riscatto Tra i piloti che proveranno a mettere le proprie ruote davanti a quelle del capoclassifica ci ...... Biagio Miceli e Nicolas Fruscione), oltre ad Andrea Giombini, Pasquale Alfano, Andrea Natali e il campione in carica della PreMoto3 Cristian Lolli, per unache regalerà come sempre bagarre e ...I giovani talenti della classe leggera sono pronti a darsi battaglia all'autodromo Enzo e Dino Ferrari, con Bartolini leader della classifica, Bertelle e Surra in agguato e assenze importanti ...SBK: Questo fine settimana squadre e piloti del Campionato Italiano Velocità disputeranno a Imola il terzo round della stagione 2021. Alcune novità, cinque categorie e ampia visibilità per le gare ...