(Di mercoledì 30 giugno 2021)di Statoper sei, durante il Consiglio dei Ministri, il presidente del Consiglio Marioè intervenuto in merito, spiegando leposte a fondamento della sospensione della misura a partire dal 1° luglio 2021. “Il, ha affermato, ha un carattere regressivo ed è destinato ad indirizzare le risorse verso le categorie e le aree del Paese in condizioni economiche migliori”. La maggiore concentrazione dei mezzi alternativi al contante si registra tra gli abitanti del Nord e, più in generale delle grandi città, con un capofamiglia ...

Advertising

petergomezblog : Sospeso il cashback dal 30 giugno. La Decisione a sorpresa di Draghi fa felice Fratelli d’Italia che ne chiese lo s… - Adnkronos : #Cashback sospeso dal 1 luglio, Meloni: 'Tentativo di controllare gli italiani in cambio di elemosina, ora ci è arr… - ItaliaaTavola : È ufficiale: il Governo sospende nel secondo semestre del 2021 il meccanismo che premia gli acquisti con carte di c… - OlderGf : Il rimborso del #cashback previsto inizialmente a metà agosto è stato spostato al 30 novembre, mentre è sospeso per… - italiaserait : Cashback sospeso per 6 mesi, le ragioni di Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback sospeso

Tra le principali norme contenute nel provvedimento sospensione del programma '' e 'supercashback' nel secondo semestre del 2021; sblocco dei licenziamenti per l'industria manifatturiera ed ...Il programma '' che prevede rimborsi in denaro per acquisti con carte elettroniche è inoltreper i prossimi sei mesi, dal primo luglio al 31 dicembre 2021. È previsto nello schema per ...Cashback di Stato sospeso per sei mesi, durante il Consiglio dei Ministri, il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto in merito, spiegando le ragioni poste a fondamento della sospensione d ...Il cashback si ferma oggi con l'erogazione delle somme accumulate con i pagamenti delle carte di debito e credito e con il ’superpremio’ da 1.500 euro.