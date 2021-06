Cashback, Draghi precisa dopo le proteste di 5 Stelle e Pd per lo stop: blocco di 6 mesi, riparte nel 2022. E i rimborsi slittano a novembre (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Cashback riprende nel primo semestre del 2022. È quanto prevede lo schema del decreto che arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri sul concorso per stimolare l’uso di bancomat e carte di credito. dopo le proteste di M5s e Pd per la cancellazione, senza che da Palazzo Chigi né dal Mef arrivassero smentite circa il taglio definitivo della misura, il testo preparato per l’approvazione non prevede una cancellazione tout court ma uno stop di 6 mesi con lo stanziamento da 1,75 miliardi di euro che verrà dirottato sul finanziamento degli ammortizzatori sociali. E intanto il governo pensa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilriprende nel primo semestre del. È quanto prevede lo schema del decreto che arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri sul concorso per stimolare l’uso di bancomat e carte di credito.ledi M5s e Pd per la cancellazione, senza che da Palazzo Chigi né dal Mef arrivassero smentite circa il taglio definitivo della misura, il testo preparato per l’approvazione non prevede una cancellazione tout court ma unodi 6con lo stanziamento da 1,75 miliardi di euro che verrà dirottato sul finanziamento degli ammortizzatori sociali. E intanto il governo pensa ...

marcodimaio : Per il #cashback Conte investì il doppio di quanto la Nasa investì per mandare Perservance su Marte. E il doppio di… - petergomezblog : #Cashback, i 5 stelle protestano contro lo stop deciso da #Draghi: “cancellato un Piano anti evasione che stava fun… - petergomezblog : Sospeso il cashback dal 30 giugno. La Decisione a sorpresa di Draghi fa felice Fratelli d’Italia che ne chiese lo s… - Cenorava : RT @OGiannino: Non ha tenuto duro solo su stop a cashback. Idem ha fatto su licenziamenti, dando a sindacati tutto il tempo richiesto, per… - PaoloAngeletti7 : RT @StefanoFeltri: Draghi abolisce il cashback perché, in sintesi, è una misura di destra che aiuta i più ricchi (considerazione inoppugnab… -