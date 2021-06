Caos M5S, ansia Pd. Letta teme "regali alle destre" E tra i Dem riparte il (solito) dibattito sulle alleanze (Di mercoledì 30 giugno 2021) Enrico Letta guarda a quanto accade in casa M5s con rispetto e preoccupazione. Non si nasconde, il leader dem, che una implosione del movimento potrebbe portare a conseguenze imprevedibili sulla maggioranza. Il segretario Pd spera che "si eviti soprattutto una frammentazione e una deflagrazione che sarebbero semplicemente un regalo alle destre", ma non... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 30 giugno 2021) Enricoguarda a quanto accade in casa M5s con rispetto e preoccupazione. Non si nasconde, il leader dem, che una implosione del movimento potrebbe portare a conseguenze imprevedibili sulla maggioranza. Il segretario Pd spera che "si eviti soprattutto una frammentazione e una deflagrazione che sarebbero semplicemente un regalo", ma non... Segui su affaritaliani.it

Advertising

LegaSalvini : Caos #M5S, Francesco Storace: '#Grillo e #Conte sono entrambi le due facce di un'avventura, che però è finita male.… - repubblica : M5S nel caos, Crimi contro Grillo: 'Impossibile la votazione su Rousseau. Riflessione sul mio ruolo, non so se rest… - _antoniomancuso : Anni fa mi trovavo a Bologna e, imbattendomi (per caso) al #Vaffaday, dissi ad un mio amico che questi avrebbero i… - infoitinterno : Caos M5s, gli iscritti possono votare su Rousseau? Grillo poteva indire il voto? Tutte le risposte (e qualche dubbi… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Il #M5S nel caos, Di Battista chiede il voto per uscire dal governo #Draghi #iltempoquotidiano -