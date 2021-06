Caffè, al via a Napoli un convegno nazionale. In Campania boom del “chicco verde”: +38% in cinque anni (Di mercoledì 30 giugno 2021) Se l’Italia è la “patria dell’espresso”, Napoli ne è la capitale. Infatti, secondo l’Istat e il Cic – Comitato Italiano Caffe? – dal 2015 al 2020 la Regione Campania ha registrato il 38% in più di importazione di caffe? verde, conquistando il 15% del mercato nazionale e Coffitalia, l’annuario di settore, registra una presenza sul territorio campano di 95 torrefazioni su 1003 censite in Italia. Un settore fatto di tanti attori protagonisti, dai torrefattori ai costruttori di macchine, dai produttori di cialde e capsule ai baristi e trader: un microcosmo sinergico che per Rosario Carafa, amministratore delegato de Il Polo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Se l’Italia è la “patria dell’espresso”,ne è la capitale. Infatti, secondo l’Istat e il Cic – Comitato Italiano Caffe? – dal 2015 al 2020 la Regioneha registrato il 38% in più di importazione di caffe?, conquistando il 15% del mercatoe Coffitalia, l’annuario di settore, registra una presenza sul territorio campano di 95 torrefazioni su 1003 censite in Italia. Un settore fatto di tanti attori protagonisti, dai torrefattori ai costruttori di macchine, dai produttori di cialde e capsule ai baristi e trader: un microcosmo sinergico che per Rosario Carafa, amministratore delegato de Il Polo ...

Advertising

Melbourne : Coffee? ? Caffé E Torta captured curbside via IG/rubindanny - dony_who : @stanga_mattia Eh.. . Come se non si sapesse che Dante quando si immaginava l'inferno lo faceva gustandosi un caffè… - lillydessi : Il caffè potrebbe essere un toccasana per il fegato - Focus - sono_selvatica : RT @sono_selvatica: Buondì my friends!! Sulla tazza l’augurio di avere una buona giornata è ripetuto due volte, che non si sa mai. Chi siam… - calabraducia : RT @sono_selvatica: Buondì my friends!! Sulla tazza l’augurio di avere una buona giornata è ripetuto due volte, che non si sa mai. Chi siam… -

Ultime Notizie dalla rete : Caffè via Storia di Grillo - Caligola, del suo dentista e del caos, che adora ... all'estero: a 250 chilometri all'ora vibra tutto, non puoi fare un cazzo, se prendi un caffè ti ... E i miei figli mi dicevano: 'Papino, vieni via, stai fissando lo schermo. ..'. Perché non mi ...

Ponticelli: Passeggiata educativa con i Maestri di strada e le associazioni del territorio Appuntamento giovedì 1 luglio dalle 16.30 al CUBO 'Ciro Colonna' al Lotto G (via Curzio Malaparte, ... seminato fiori e atteso per raccoglierne i frutti , abbiamo incrociato sguardi e 'condiviso caffè',...

Niente Palazzo Ducale per l'iniziativa di Legambiente per i 20 anni dal G8 LaVoceDiGenova.it ... all'estero: a 250 chilometri all'ora vibra tutto, non puoi fare un cazzo, se prendi unti ... E i miei figli mi dicevano: 'Papino, vieni, stai fissando lo schermo. ..'. Perché non mi ...Appuntamento giovedì 1 luglio dalle 16.30 al CUBO 'Ciro Colonna' al Lotto G (Curzio Malaparte, ... seminato fiori e atteso per raccoglierne i frutti , abbiamo incrociato sguardi e 'condiviso',...