Sedicenne uccisa a Bologna | l’amico indagato confessa | Ho sentito una spinta superiore

(Di mercoledì 30 giugno 2021) È stato fermato nella notte l'amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazzaa Monteveglio, nel Bolognese, a poche centinaia di metri da casa. Il giovane, anche lui 16enne come la vittima, è stato interrogato dai carabinieri, coordinati dalla Procura per i minorenni di, e hato il delitto parlando di una “” che l’avrebbe portato a commettere l'omicidio. L’ipotesi di accusa formulata dalla Procura per i minorenni diè di omicidio aggravato dalla premeditazione e dal fatto che la vittima aveva meno di 18 anni. Gli inquirenti avrebbero elementi ...

Sono le parole che Vincenzo, il padre di Chiara Gualzetti, la 16ennea coltellate e trovata ieri vicino all'abbazia di Monteveglio (Bologna), non lontano da casa, ha detto alle telecamere ...Sono le parole che Vincenzo, il padre di Chiara Gualzetti, la 16ennea coltellate e trovata ieri vicino all'abbazia di Monteveglio (Bologna), non lontano da casa, ha detto alle telecamere ...(ANSA). Omicidio aggravato dalla premeditazione e dal fatto che la vittima aveva meno di 18 anni. È questa l’ipotesi d’accusa formulata dalla Procura per i minorenni di Bologna nei confronti del ragaz ...La famiglia di Chiara Gualzetti, la 16enne uccisa a coltellate nel Bolognese, era di origine napoletana. Il padre, Vincenzo, ha raccontato di avere lasciato Napoli 17 anni fa, nel 2004, proprio per da ...