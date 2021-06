Sassari, bimba di cinque mesi soffocata con un sacchetto di plastica: è in fin di vita al Gaslini (Di martedì 29 giugno 2021) Una bimba di 5 mesi lotta tra la vita e la morte dopo essere stata quasi soffocata da un sacchetto di plastica sulla testa . È accaduto in Sardegna, nel sassarese, forse per un gioco del fratellino, ma... Leggi su feedpress.me (Di martedì 29 giugno 2021) Unadi 5lotta tra lae la morte dopo essere stata quasida undisulla testa . È accaduto in Sardegna, nel sassarese, forse per un gioco del fratellino, ma...

