Salernitana | la FIGC boccia il trust | chi giocherà in Serie A?

Advertising

MarcoBellinazzo : Come riportato dall'Ansa la Figc ha bocciato la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie da… - Agenzia_Ansa : La Federcalcio ha bocciato - apprende l'ANSA - la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie d… - Gazzetta_it : La Figc boccia il trust della Salernitana: “Non c’è indipendenza economica” #SerieA - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Caso Salernitana, la Figc boccia la proposta del trust presentata da Lotito - marcovarini : RT @MarcoBellinazzo: Come riportato dall'Ansa la Figc ha bocciato la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana FIGC

...proprietarie dalla(una del figlio di Claudio Lotito, Enrico e l'altra di suo cognato Marco Mezzaroma) dando tempo fino a sabato alle 20 per risolvere i problemi. Da parte dellaè ...Figure ritenute evidentemente troppo vicine allo stesso Lotito per garantire l'effettivo distacco totale delladalla Lazio. I rilievi che hanno portato laalla bocciatura puntano ...Era nell'aria, intorno alle 13 diventerà realtà. Bocciato il blind Trust di Lotito per la cessione della Salernitana ...La FIGC ha reso noto il diniego all’organo creato per curare il passaggio di consegne del club campano. Ora il tempo stringe e l’istituzione calcistica vuole delle risposte entro sabato. La notizia è ...