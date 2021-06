Roma, Pau Lopez ad un passo dal Marsiglia: affare sui 15 milioni (Di martedì 29 giugno 2021) Dovrebbe terminare nel giro di pochi giorni l’avventura di Pau Lopez con la maglia della Roma. Il portiere spagnolo è in uscita e sembra molto vicino all’approdo al Marsiglia. Pau Lopez stamani è stato avvistato a Trigoria, dove ha trascorso circa due ore per svolgere terapie dopo l’infortunio alla spalla e preparare il trasferimento in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Dovrebbe terminare nel giro di pochi giorni l’avventura di Paucon la maglia della. Il portiere spagnolo è in uscita e sembra molto vicino all’approdo al. Paustamani è stato avvistato a Trigoria, dove ha trascorso circa due ore per svolgere terapie dopo l’infortunio alla spalla e preparare il trasferimento in L'articolo

Advertising

marcoconterio : ???? Trattativa in fase avanzata per Pau Lopez ???? e Cengiz Under ???? dalla #Roma all'#OM: a metà settimana attese novi… - angelomangiante : Pau Lopez, prestito con diritto di riscatto (obbligo in base alle presenze) a 15 milioni. Under, prestito con diri… - angelomangiante : Dopo aver preso Rui Patricio, la Roma sta vendendo Pau Lopez (prestito + obbligo di riscatto a 15m) al Marsiglia ch… - infoitsport : Roma, Pau Lopez a Trigoria: ore decisive per la cessione al Marsiglia - zazoomblog : Roma: Pau Lopez e Under verso il Marsiglia - #Roma: #Lopez #Under #verso #Marsiglia -