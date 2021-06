Portici, mare inquinato: comparse chiazze nelle acque del litorale (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di domenica un enorme chiazza biancastra è apparsa proprio a ridosso della spiaggia delle Mortelle a Portici – unico arenile sul quale i cittadini possono accedere in maniera gratuita – destando non poca preoccupazione tra i bagnanti. Infatti, diversi cittadini, hanno inoltrato al Movimento 5 Stelle di Portici le immagini della sporcizia apparsa in mare, con tanto di richiesta di spiegazioni in merito. “L’Arpac, da analisi compiute, ha ribadito che il mare è balneabile, ma di sicuro non è pulito, proprio come mostrano le immagini – spiega Alessandro Caramiello, capogruppo M5S -. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di domenica un enorme chiazza biancastra è apparsa proprio a ridosso della spiaggia delle Mortelle a– unico arenile sul quale i cittadini possono accedere in maniera gratuita – destando non poca preoccupazione tra i bagnanti. Infatti, diversi cittadini, hanno inoltrato al Movimento 5 Stelle dile immagini della sporcizia apparsa in, con tanto di richiesta di spiegazioni in merito. “L’Arpac, da analisi compiute, ha ribadito che ilè balneabile, ma di sicuro non è pulito, proprio come mostrano le immagini – spiega Alessandro Caramiello, capogruppo M5S -. ...

