Pier silvio Berlusconi inarrestabile | la notizia appena confermata

L'attesa riunione del Consiglio di Amministrazione di Mediaset ha confermato Fedele Confalonieri alla Presidenza e Pier silvio Berlusconi come Amministratore Delegato. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Due importanti conferme per Mediaset importanti novità in casa Mediaset. Nei giorni scorsi il Consiglio di Amministrazione del Biscione si è riunito, sotto la presidenza di Fedele Confalonieri. Confalonieri è stato confermato Presidente, mentre Pier silvio Berlusconi mantiene la carica di Vicepresidente e Amministratore Delegato della società che il suo centro di produzione a ...

drewscop : RT @Alessioh_: Ma ormai canale 5 è diventata una specie di canale turco? Pier Silvio, uomo che viene dal 3021, ha capito che gli costa meno… - Alessioh_ : Ma ormai canale 5 è diventata una specie di canale turco? Pier Silvio, uomo che viene dal 3021, ha capito che gli c… - KetiPejo : RT @sheisale4: ma che è sta cosa, neanche due minuti, Pier Silvio non andiamo d’accordo #LoveIsInTheAir - sheisale4 : ma che è sta cosa, neanche due minuti, Pier Silvio non andiamo d’accordo #LoveIsInTheAir - sticistheway : RT @aidalaverdadera: Come ogni anno qui a chiedere a Pier(Silvio) le repliche di paso adelante su Italia uno grazie -