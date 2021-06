Olimpiadi Tokyo 2021, Tiro a segno: Riccardo Mazzetti, scheda e palmares (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Riccardo Cognome: Mazzetti Luogo e data di nascita: Busto Arsizio (Varese), 2 maggio 1984 Disciplina: Tiro a segno, pistola automatica palmares: a livello olimpico vanta il più che positivo sesto posto ottenuto nella finale di Rio 2016, mentre in Coppa del Mondo può vantare una vittoria (a Pechino nel 2014, quando firmò anche il record del mondo di finale della specialità dai 25m coprendo 35 bersagli) e due podi (Fort Benning 2010 e Gabala 2017), oltre al secondo posto ottenuto alle Finals 2010 di Monaco di Baviera. A livello di Europei inoltre può vantare il bronzo vinto a Osijek nel 2009 e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Busto Arsizio (Varese), 2 maggio 1984 Disciplina:, pistola automatica: a livello olimpico vanta il più che positivo sesto posto ottenuto nella finale di Rio 2016, mentre in Coppa del Mondo può vantare una vittoria (a Pechino nel 2014, quando firmò anche il record del mondo di finale della specialità dai 25m coprendo 35 bersagli) e due podi (Fort Benning 2010 e Gabala 2017), oltre al secondo posto ottenuto alle Finals 2010 di Monaco di Baviera. A livello di Europei inoltre può vantare il bronzo vinto a Osijek nel 2009 e ...

