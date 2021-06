Nier Reincarnation: gioco mobile in arrivo a luglio (Di martedì 29 giugno 2021) Nier Reincarnation, il gioco mobile di Square Enix e dello sviluppatore Applibot, sarà rilasciato il 28 luglio. La casa editrice Square Enix ha annunciato la notizia tramite IGN lunedì, facendo debuttare un nuovo trailer insieme alla data di uscita del gioco mobile. Il creatore di Nier, Yoko Taro, ha lavorato al gioco come direttore creativo. Nier Reincarnation si svolge nel mondo di Nier – lo stesso di Nier e Nier: Automata – ma con un nuovo ... Leggi su helpmetech (Di martedì 29 giugno 2021), ildi Square Enix e dello sviluppatore Applibot, sarà rilasciato il 28. La casa editrice Square Enix ha annunciato la notizia tramite IGN lunedì, facendo debuttare un nuovo trailer insieme alla data di uscita del. Il creatore di, Yoko Taro, ha lavorato alcome direttore creativo.si svolge nel mondo di– lo stesso di: Automata – ma con un nuovo ...

