M5S | Corrado | ‘Grillo ingiusto con Conte | folle ritorno con Rousseau’**

(Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “La reazione di Grillo suè sproporzionata e incomprensibile. Sono incondivisibili e ingiuste le parole che ha usato nei confronti di una persona che ha guidato egregiamente il nostro Paese in uno dei momenti più bui della storia. Non condivido una sola parola di quanto ha scritto e trovoritornare tra le braccia di Rousseau dopo che lo stesso Beppe Grillo mesi fa ha affidato ail progetto di riorganizzazione del Movimento”. Lo dice all’Adnkronos l’assessore al Turismo della Regione Lazio, Valentina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Damianodanny1 : MONNEZZA A ROMA FAIDA NEL M5S E CON IL PD ASSESSORE CAPITOLINA KATIA ZIANTONI ACCUSA ZINGARETTI E REGIONE LAZIO S… - valtaro : #M5S, Corrado Formigli: 'Le parole di Grillo? Si confronta con Conte che ha conosciuto e gestito ...… - infoitinterno : M5S, Corrado Formigli: 'Le parole di Grillo? Si confronta con Conte che ha conosciuto e gestito il potere. C'è una… - La7tv : #ottoemezzo Corrado #Formigli sulle parole di #Grillo nell'incontro con gli eletti #Cinquestelle (senza Conte): 'Si… - TPeppino : RT @TPeppino: -

Ultime Notizie dalla rete : **M5S Corrado

Il Tempo

Però la lettura dell'attacco a Nicola Zingaretti sul dossier spazzatura potrebbe funzionare anche come regolamento di conti con i due assessori cinquestelle, ValentinaRoberta Lombardi. Quest'......che in Regione Lazio Pd esono alleati dopo l'accordo stipulato da Zingaretti con Roberta Lombardi e Valentina, le prime assessori 5Stelle della storia. Faide nelle faide, con il...Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “La reazione di Grillo su Conte è sproporzionata e incomprensibile. Sono incondivisibili e ingiuste le parole che ha usato nei confronti di una persona che ha guidato egreg ...La faida Pd Cinquestelle sui rifiuti di Roma tiene banco in questo inizio di campagna elettorale per le amministrative. Sono oramai cinque anni che a fasi alterne dal centro alla periferia troneggiano ...