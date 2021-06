Juventus, Allegri ridisegna la difesa: ecco chi parte e chi resta (Di martedì 29 giugno 2021) Juventus – La nuova stagione si appresta ad incominciare e proprio per questo motivo i piani del mercato dovranno essere fatti in dettagli, il nuovo allenatore Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla difesa. Chi resta e chi va dei presenti in rosa. In primis c’è da tenere in considerazione Demiral, il turco potrebbe rappresentare il sacrificio necessario per fare cassa e puntare su altri settori del campo. Juventus, Allegri sistema la difesa Discorso diverso da Pellegrini, che dovrebbe tornare in bianconero e prendere il ruolo di vice Alex Sandro. Il ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 giugno 2021)– La nuova stagione si appad incominciare e proprio per questo motivo i piani del mercato dovranno essere fatti in dettagli, il nuovo allenatore Massimilianoha fatto il punto sulla. Chie chi va dei presenti in rosa. In primis c’è da tenere in considerazione Demiral, il turco potrebbe rappresentare il sacrificio necessario per fare cassa e puntare su altri settori del campo.sistema laDiscorso diverso da Pellegrini, che dovrebbe tornare in bianconero e prendere il ruolo di vice Alex Sandro. Il ...

