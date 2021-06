Gesesa | guasto improvviso | interruzioni idriche in alcune zone della città

(Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa. Comunichiamo che a causa di unsulla rete, nel primissimo pomeriggio di oggi e fino a nuovi aggiornamenti, in tutte le Contrade Nord del Comune di Benevento sarà interrotta l’erogazione del servizio idrico. Leinteressate sono: contrade nord (Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli, Vallereccia, Francavilla, Torretta, San Chirico, Olmeri, La Francesca. Inoltre, informiamo che nella zona di San ...

, infatti, comunica che gli assorbimenti da parte delle utenze alla riapertura del servizio potrebbero determinare basse pressioni in rete con conseguenti disagi alle utenze che si trovano ai ...Comunichiamo, che a causa di unimprovviso sulla rete nella zona di Capodimonte del Comune di Benevento, saremo costretti ad ...è possibile segnalare disservizi anche attraverso l'App MyComunichiamo che a causa di un guasto improvviso sulla rete, nel primissimo pomeriggio di oggi e fino a nuovi aggiornamenti, in tutte le Contrade Nord del Comune di Benevento sarà interrotta l’erogazi ...Problemi dovuti alla mancanza d'acqua nelle prossime ore. Gesesa comunica che, a causa di lavori urgenti e indifferibili da parte della Regione per la riparazione di una perdita ...