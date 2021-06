Femminicidio di Chiara Gualzetti | ecco perché è stata uccisa | la confessione

(Di martedì 29 giugno 2021) Il sedicenne fermato per l'omicidio diha confessato e ricostruito in maniera lucida e precisa il delitto, ma sul movente ha dato più spiegazioni non comprensibili. Avrebbe detto di ...

Advertising

doppiaenne_ : RT @santa_slavina: leggere dell #femminicidio di #Chiara 16 fottuti anni sentirla cosí vicina, capirla dalle viscere di un corpo di donna c… - nocchi_rita : RT @mapdig: Chiara, la 16enne scomparsa nel bolognese, uccisa da un coetaneo che avrebbe confessato. Sono sempre più nauseata dalla freddez… - nocchi_rita : RT @dacciRobinHood: #femminicidio Chiara uccisa a 16 anni; un amico confessa e dice: un demone dentro di me mi ha spinto a farlo. e daglie… - nocchi_rita : RT @santa_slavina: leggere dell #femminicidio di #Chiara 16 fottuti anni sentirla cosí vicina, capirla dalle viscere di un corpo di donna c… - nocchi_rita : RT @saveriolakadima: #Chiara, uccisa a coltellate a 16 anni. Un amico confessa:'Sono stato io' Il #femminicidio non è un reato su cui lucra… -

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio Chiara

Vanity Fair Italia

outstreamera scomparsa da casa, a Monteveglio nel Bolognese, domenica. Il suo corpo, con varie ferite, è stato trovato in un bosco non distante dalla sua abitazione. I genitori avevano da ...È il messaggio che si legge sul profilo Facebook di Vincenzo e Giusi, i genitori diGualzetti. "Il mio assistito è molto scosso e si è messo a piena disposizione. Capiamo il dolore della ...L'autore del gesto ha la stessa età della vittima: ora si trova in un centro di giustizia minorile. Le motivazioni al vaglio degli inquirenti ...Le donne muoiono prevalentemente in famiglia, mentre gli uomini per mano di sconosciuti. Ad uccidere, sono soprattutto gli uomini e, in generale, le donne che commettono reati sono circa il 18% del to ...