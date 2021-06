Estate in diretta, Marcello Cirillo ha un’incidente’: “Scusate” Semprini costretto a intervenire (Di martedì 29 giugno 2021) Marcello Cirillo è intervenuto a Estate in diretta ma ha avuto un piccolo problema tecnico durante la sua performance. Ecco che cosa è successo. Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 29 giugno 2021)è intervenuto ainma ha avuto un piccolo problema tecnico durante la sua performance. Ecco che cosa è successo. Roberta Capua e Gianlucahanno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

mistercuozzo : L’estate in diretta che parla di tormentoni e non menziona loca si è fatta un grande nemico #aka7even - PippoSignorile : @RaiUno Mi riferisco a Estate in diretta 2021. Marcello Cirillo dovrebbe fare il percorso inverso dei Maniskin, ovvero suonare per strada. - annanamia : Vorrei ricordare agli autori 'dell'estate in diretta' che le bellissime spiagge ci trovano anche da Napoli in giù… - GiornalediMonte : Verratti. La Vita in Diretta Estate a Manoppello - Fond_Milano : #29giugno ultima puntata dell'estate per Frequenza Obbligatoria! ????? Oggi @FM_Web_Radio va in onda dalla Civica Sc… -