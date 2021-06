Da Napoli a Firenze per rapinare Rolex: sgominata banda di sette persone incastrate dai video (Di martedì 29 giugno 2021) sgominata banda di rapina-Rolex napoletani attivi tra Firenze e Torino. I Carabinieri della Compagnia di Firenze hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 7 soggetti. Cinque sono destinatari di custodia cautelare in carcere e due agli arresti domiciliari. Rispondono del reato di rapina aggravata in concorso. Da Napoli a Firenze L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 29 giugno 2021)di rapina-napoletani attivi trae Torino. I Carabinieri della Compagnia dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 7 soggetti. Cinque sono destinatari di custodia cautelare in carcere e due agli arresti domiciliari. Rispondono del reato di rapina aggravata in concorso. DaL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

