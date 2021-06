Convocati Fise per Tokyo 2020 | il team dell’equitazione

(Di martedì 29 giugno 2021)per, ilazzurro. Diramati i nomi degli atleti della Federazione italiana sport equestri per le Olimpiadi Manca poco e le Olimpiadi prenderanno il via, le varie delegazioni azzurre sono pronte ed ecco quindi iper. L’Italia degli sport equestri è quindi pronta a volare a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dressage azzurro a...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Fise

FISE

I binomiinvece per la partecipazione a livello individuale sono indicati nell'allegato . Per eventuali chiarimenti contattare il Dipartimento Salto Ostacoli " mail e.antonelli@.it(Nella foto ©/Massimo Argenziano: Filippo Bologni in azione su Quilazio)Convocati Fise per Tokyo 2020, il team azzurro dell’equitazione. Diramati i nomi degli atleti della Federazione italiana sport equestri per le Olimpiadi Manc ...Oggi la FISE, Federazione Italiana Sport Equestri, ha diramato le convocazioni degli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo 2020: saranno in Giappone sei binomi, tra cui uno di riserva nel ...