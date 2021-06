Chi lo dice che i panini non fanno bene alla salute? (Di martedì 29 giugno 2021) Panino con insalata di Lusia, finocchi grigliati e hummus Preparazione: 20 min.Calorie: 529 Kcal a panino INGREDIENTI PER 1 PANINO:120 g di pane multicereali (2 fette) 30 g di insalata di Lusia100 g di finocchi60 g di ceci gia? cotti10 g di thaina10 g di olio di sesamo 1 cucchiaino di succo di limonesale e pepe Procedimento Preparate l’hummus mettendo in un mixer i ceci, la thaina, l’olio di sesamo e il succo di limone. Frullate fino a ottenere una crema liscia e regolate di sale e pepe. Affettate i finocchi e grigliateli su una piastra a fiamma viva per 2-3 minuti per lato. Componete il panino disponendo su una fetta di pane multicereali l’hummus, l’insalata e i finocchi grigliati e ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Panino con insalata di Lusia, finocchi grigliati e hummus Preparazione: 20 min.Calorie: 529 Kcal a panino INGREDIENTI PER 1 PANINO:120 g di pane multicereali (2 fette) 30 g di insalata di Lusia100 g di finocchi60 g di ceci gia? cotti10 g di thaina10 g di olio di sesamo 1 cucchiaino di succo di limonesale e pepe Procedimento Preparate l’hummus mettendo in un mixer i ceci, la thaina, l’olio di sesamo e il succo di limone. Frullate fino a ottenere una crema liscia e regolate di sale e pepe. Affettate i finocchi e grigliateli su una piastra a fiamma viva per 2-3 minuti per lato. Componete il panino disponendo su una fetta di pane multicereali l’hummus, l’insalata e i finocchi grigliati e ...

