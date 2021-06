Cashback | sospensione dal 1 luglio

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 29 giugno 2021) Ad oggi sono oltre 7,85 milioni gli utenti con transazioni valide (7.854.286) per 720.866.109 di transazioni totali, secondo i numeri deldisponibili sul sito dell’App Io. Dall’inizio del programma ad oggi sono 8.899.796 i cittadini aderenti al. Ma tutto ha una fine: il governo Draghi ha disposto ladella misura a partire dal primo. Cosa è il? Si tratta di una misura introdotta dal governo Conte 2, che prevedeva dei rimborsi per i pagamenti non in contanti, con l’intento di arginare l’evasione fiscale come si legge sul sito ufficiale: “si può ottenere un ...