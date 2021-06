Bari, le scarpe contraffatte ai piedi dei bisognosi (Di martedì 29 giugno 2021) Bari - Andranno ai piedi di chi ha bisogno i circa 9.500 paia di scarpe (da uomo, donna e bambino) sequestrate nel marzo scorso nel porto di Bari. Tutte quelle scarpe coi marchi contraffatti sono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 29 giugno 2021)- Andranno aidi chi ha bisogno i circa 9.500 paia di(da uomo, donna e bambino) sequestrate nel marzo scorso nel porto di. Tutte quellecoi marchi contraffatti sono ...

