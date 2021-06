Amnesty International chiede a Google di fermare il cloud in Arabia Saudita (Di martedì 29 giugno 2021) Amnesty International insieme ad altri 38 gruppi di difesa dei diritti umani sta chiedendo a Google di interrompere le operazioni per creare un’attività di cloud industriale in Arabia Saudita a causa delle presunte violazioni dei diritti umani operate nel Paese. Una dichiarazione congiunta firmata anche da Electronic Frontier Foundation e Media Matters for Democracy chiede che le operazioni vengano interrotte fino a quando Google non condurrà una valutazione pubblica dei diritti umani in Arabia Saudita. I ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 29 giugno 2021)insieme ad altri 38 gruppi di difesa dei diritti umani stando adi interrompere le operazioni per creare un’attività diindustriale ina causa delle presunte violazioni dei diritti umani operate nel Paese. Una dichiarazione congiunta firmata anche da Electronic Frontier Foundation e Media Matters for Democracyche le operazioni vengano interrotte fino a quandonon condurrà una valutazione pubblica dei diritti umani in. I ...

Ultime Notizie dalla rete : Amnesty International Regista Kazmi: 'Allah ama i gay, Pakistan più avanti dell'Italia' Suo il docu - film 'Allah loves equality', girato insieme all'associazione Il Grande Colibrì di cui è cofondatore e con il patrocinio di Amnesty International. Arrivato in Italia quando aveva 15 anni,...

I documentari in concorso a SiciliAmbiente 2021 Come ogni anno, oltre ai premi in denaro per ogni sezione competitiva, offerti da Arpa Sicilia, saranno assegnati il Premio AAMOD, il Premio 'Diritti Umani' conferito da Amnesty International Italia ...

Amnesty International denuncia la Grecia: “Violenze e respingimenti illegali di migranti, prassi nei… Il Fatto Quotidiano ‘Voci per la Libertà’: Negramaro, contest per emergenti e molto altro Dai Negramaro al contest per artisti emergenti, dai 60 anni di Amnesty International all’appello per la liberazione di Patrick Zaki. Sarà come sempre ampia la proposta di ‘Voci per la Libertà – Una ca ...

Progetto Jonathan Livingston Dai ragazzi un cd per Amnesty IL PROGETTOTempo di bilanci per Jonathan Livingston Evolution, il progetto dell'istituto Primo Levi di Badia Polesine, musica e diritti umani a fianco di Amnesty International. In questi ultimi ...

