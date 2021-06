Agricoltura, accordo Ue sulla riforma della Pac (Di martedì 29 giugno 2021) Il Consiglio Agricoltura e Pesca dell’Unione Europea ha raggiunto l’accordo politico sulla nuova Politica Agricola Comune. Resta adesso solo il passaggio definitivo al Parlamento europeo. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 giugno 2021) Il Consiglioe Pesca dell’Unione Europea ha raggiunto l’politiconuova Politica Agricola Comune. Resta adesso solo il passaggio definitivo al Parlamento europeo. sat/gtr su Il CorriereCittà.

Advertising

GassmanGassmann : L’accordo sull’agricoltura in commissione europea,NON va nella direzione necessaria. La richiesta di sostegno per a… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Agricoltura, accordo Ue sulla riforma della Pac - - Giorgio6911 : RT @paolodecastro: ?? ???? Il via libera dei Ministri Agricoltura ad accordo politico sulla #PAC ci porta alla fase finale dell’approvazione… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Agricoltura, accordo Ue sulla riforma della Pac - - CorriereCitta : Agricoltura, accordo Ue sulla riforma della Pac -