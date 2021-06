Wimbledon 2021 | Johanna Konta costretta al forfait

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 giugno 2021) Non fa nemmeno in tempo a cominciare, cheperde subito la giocatrice che avrebbe dovuto rappresentare una larga fetta di speranze della Gran Bretagna per il prosieguo del torneo., infatti, èa dareper i Championships, anche se in questo caso non c’entra alcun infortunio. Come comunicato dal torneo stesso, infatti, la ragione è la seguente: “è stata rimossa (nel comunicato, letteralmente, sarebbe “è stata ritirata, N.d.R.”) dai Championships. In linea con la legislazione governativa, le è richiesto l’autoisolamento di ...