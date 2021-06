VIDEO Portogallo, rabbia CR7: getta la fascia da capitano a terra, poi la calcia (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Portogallo esce dagli Europei per mano del Belgio e Cristiano Ronaldo scarica la sua frustrazione così. Poi abbraccia Romelu Lukaku Leggi su mediagol (Di lunedì 28 giugno 2021) Ilesce dagli Europei per mano del Belgio e Cristiano Ronaldo scarica la sua frustrazione così. Poi abbraccia Romelu Lukaku

Advertising

Corriere : Ronaldo e quella frase a Courtois dopo il fischio finale: «Fortunato eh?» - Mediagol : VIDEO Portogallo, rabbia CR7: getta la fascia da capitano a terra, poi la calcia - Rey92069430 : RT @capuanogio: Il vizio di #Ronaldo di buttare a terra la fascia da capitano del #Portogallo quando le cose non vanno bene (e questa volta… - StefanoZukunft1 : RT @LGmarangon: #28giugno la cosa più triste della UEFA, dopo aver negato lo stadio arcobaleno a Monaco, è quello di aver segnalato per cop… - adatorelli : RT @LGmarangon: #28giugno la cosa più triste della UEFA, dopo aver negato lo stadio arcobaleno a Monaco, è quello di aver segnalato per cop… -