Una Vita anticipazioni: Maite viene picchiata in modo brutale (Di lunedì 28 giugno 2021) Vediamo meglio insieme che cosa succederà nelle prossime puntata per quanto riguarda la soap opera Una Vita. Le notizie della varie anticipazioni per quanto riguarda l’amata soap opera Una Vita, arrivano giornalmente e sono sempre più interessanti. Infatti Maite sembra che venga picchiata in modo importante, ma vediamo meglio le informazioni che ci sono. Maite picchiata: cosa succede? Sembra che non ci sia assolutamente pace per la povera Maite nella nostra amata soap opera Una Vita. La donna, caduta ... Leggi su formatonews (Di lunedì 28 giugno 2021) Vediamo meglio insieme che cosa succederà nelle prossime puntata per quanto riguarda la soap opera Una. Le notizie della varieper quanto riguarda l’amata soap opera Una, arrivano giornalmente e sono sempre più interessanti. Infattisembra che vengainimportante, ma vediamo meglio le informazioni che ci sono.: cosa succede? Sembra che non ci sia assolutamente pace per la poveranella nostra amata soap opera Una. La donna, caduta ...

Advertising

lxznr : “Questi ragazzi ci insegnano che le difficoltà sono tali ma esistono delle risposte”. Obiettivo3 è il progetto del… - enpaonlus : Faenza, ecco il Rifugio del Cane contro abbandoni e maltrattamenti - Pontifex_it : La Caritas può essere una palestra di vita per far scoprire a tanti giovani il senso del dono, per far loro assapor… - Rebeka80721106 : RT @DonatoMarinelli: La vita sa anche sorprenderti con la sua magia ed in quell'istante ti pare di levitare senza peso felice di vivere co… - lula__2704 : RT @louehyouidio_: in ogni stadio c’è una storia il timore, l’amore la fine di una vita, il principio di altre mille ed una voce, un coro c… -