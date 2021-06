Ucb, ok Chmp Ema per farmaco anti-psoriasi a placche da moderata a grave (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu (Adnkronos Salute) – Ucb, azienda biofarmaceutica globale, ha annunciato oggi che il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha adottato un parere positivo che raccomanda la concessione dell’autorizzazione alla commercializzazione di Bimzelx® (bimekizumab), un inibitore sperimentale di IL-17A e IL-17F, per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave negli adulti che sono candidati alla terapia sistemica. Lo riferisce una nota dell’azienda. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu (Adnkronos Salute) – Ucb, azienda biofarmaceutica globale, ha annunciato oggi che il Comitato per i medicinali per uso umano () dell’Agenzia europea del(Ema) ha adottato un parere positivo che raccomanda la concessione dell’autorizzazione alla commercializzazione di Bimzelx® (bimekizumab), un inibitore sperimentale di IL-17A e IL-17F, per il trattamento delladanegli adulti che sono candidati alla terapia sistemica. Lo riferisce una nota dell’azienda. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

