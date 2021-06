Temptation Island: il commento di Alessandro Cecchi Paone (Di lunedì 28 giugno 2021) La nona edizione di Temptation Island sta per partire e, infatti, mercoledì su Canale 5 il pubblico tornerà a seguire le avventure di sei coppie pronte a mettere in gioco i loro sentimenti. A commentare l’imminente debutto del programma, intanto, in queste ore è stato Alessandro Cecchi Paone. Come molti ricorderanno Alessandro Cecchi Paone, famoso conduttore, in passato si era spesso schierato contro programmi come il Grande Fratello Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 28 giugno 2021) La nona edizione dista per partire e, infatti, mercoledì su Canale 5 il pubblico tornerà a seguire le avventure di sei coppie pronte a mettere in gioco i loro sentimenti. A commentare l’imminente debutto del programma, intanto, in queste ore è stato. Come molti ricorderanno, famoso conduttore, in passato si era spesso schierato contro programmi come il Grande Fratello Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

fabiosawAriana : RT @swifttselena: ho appena scoperto che nella mia città hanno messo un maxischermo in cui proietteranno temptation island veramente vivo n… - eighteenval : con il nome 'nunzio' mi viene in mente il tipo di Temptation Island - namelessb1tch : RT @swifttselena: ho appena scoperto che nella mia città hanno messo un maxischermo in cui proietteranno temptation island veramente vivo n… - enjoymythoughtx : nunzio già lo vedo a temptation island ?? - Luca190499 : RT @swifttselena: ho appena scoperto che nella mia città hanno messo un maxischermo in cui proietteranno temptation island veramente vivo n… -