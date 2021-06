Super Smash Bros. Ultimate non avrà altri DLC dopo il secondo Fighters Pass (Di lunedì 28 giugno 2021) Gli apPassionati di Super Smash Bros. Ultimate si rassegnino: Masahiro Sakurai, capo del progetto, ha confermato che dopo il secondo Fighters Pass non ci saranno nuovi personaggi DLC. "Finora, abbiamo creato ogni tipo di combattente e arena, e riunire tutti questi giochi, vecchi e nuovi, in un unico prodotto è stata una missione che ha significato tanto per me" ha affermato Sakurai. "Ora che ci penso, sono circa 10 anni da quando Super Smash Bros. è entrato in sviluppo per Wii U e 3DS. Ho ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 giugno 2021) Gli apionati disi rassegnino: Masahiro Sakurai, capo del progetto, ha confermato cheilnon ci saranno nuovi personaggi DLC. "Finora, abbiamo creato ogni tipo di combattente e arena, e riunire tutti questi giochi, vecchi e nuovi, in un unico prodotto è stata una missione che ha significato tanto per me" ha affermato Sakurai. "Ora che ci penso, sono circa 10 anni da quando. è entrato in sviluppo per Wii U e 3DS. Ho ...

