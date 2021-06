Quartararo domina | Vale paura e nuovi dubbi

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il francese della Yamaha trionfa e aumenta il vantaggio in testa al mondiale. Rossi cade: sempre più difficile la scelta sul suo futuro di MARCO GALVANI

Advertising

infoitsport : Ad Assen domina Quartararo, Bagnaia (penalizzato) sesto. Rossi cade - UgoBaroni : RT @CorSport: ?? #MotoGp: #Quartararo domina il #GpOlanda, #Rossi out per una caduta - GazzettinoL : #ilgazzettinodilivorno.com Brevi di sport del 27 giugno 2021 MotoGp Fabio Quartararo domina ad Assen. Zarco quarto… - GazzettinoL : #ilgazzettinodilivorno.com Notizie flash del 27 giugno 2021 MotoGp Fabio Quartararo domina ad Assen. Zarco quarto… - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: MotoGP Olanda: capolavoro Yamaha, Quartararo domina e stravince ad Assen - Sportmediaset - Sport Mediaset https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Quartararo domina

Il francese della Yamaha trionfa e aumenta il vantaggio in testa al mondiale. Rossi cade: sempre più difficile la scelta sul suo futuro di MARCO GALVANIASSEN (OLANDA) - Fabioil GP di Olanda e allunga nella classifica piloti della MotoGP. Il centauro Yamaha, leader del Mondiale, risolve il duello con Pecco Bagnaia nei primi giri e scappa via sul resto del ...Il francese della Yamaha trionfa e aumenta il vantaggio in testa al mondiale. Rossi cade: sempre più difficile la scelta sul suo futuro ...LEGGI ANCHE >>> MotoGP Assen, ordine d’arrivo: Quartararo domina, Bagnaia 6°. Quartararo “golfista” imita Khaby Lame, il video. Dopo aver vinto il GP d’Olanda, Quartararo afferra una mazza da golf con ...