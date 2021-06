Procida | morto Antonio Intartaglia | Presidente del Consiglio comunale

(Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÉ scomparso stamane dopo una breve malattiadeldi. Nato nel 1955, sposato e padre di una bambina,era avvocato e da oltre 25 anni era consigliere; dallo scorso settembre, con la vittoria della lista Lache vorrei del sindaco in carica Ambrosino, era stato nominatodel. Presso la sala consiliare del comuneno è stata allestita la camera ardente ...

Lutto a Procida dove nella giornata di oggi, lunedì 28 giugno, è morto all'età di 66 anni Antonio Intartaglia. Per 25 anni era stato presidente del consiglio comunale di Procida, incarico che rivestiv ...