NEO: The World Ends with You, rivelata la durata del gioco (Di lunedì 28 giugno 2021) I creatori di NEO: The World Ends with You svelano la durata totale del gioco, sia per quanto riguarda solo la storia che per finirlo al 100% Manca ormai un mese all’arrivo di NEO: The World Ends with You, sequel del titolo creato da Square Enix uscito in origine nel 2007 su Nintendo DS. Con l’avvicinarsi della data di lancio, prevista per il 27 luglio su PlayStation 4 e Nintendo Switch, arrivano numerose nuove informazioni, oltre alla demo giocabile da pochi giorni disponibile. Tra le informazioni rivelate da Square Enix di recente vi è anche la ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 28 giugno 2021) I creatori di NEO: TheYou svelano latotale del, sia per quanto riguarda solo la storia che per finirlo al 100% Manca ormai un mese all’arrivo di NEO: TheYou, sequel del titolo creato da Square Enix uscito in origine nel 2007 su Nintendo DS. Con l’avvicinarsi della data di lancio, prevista per il 27 luglio su PlayStation 4 e Nintendo Switch, arrivano numerose nuove informazioni, oltre alla demo giocabile da pochi giorni disponibile. Tra le informazioni rivelate da Square Enix di recente vi è anche la ...

Advertising

weerazethakul : @Neo_happyface @Bored_95 @ronalrivera22 @The_Memelorian @GruMemero @2_calamardo @Ale__Alejandro @melcochaaa… - misteruplay2016 : NEO: The World Ends with You, svelata la durata del gioco - GamingToday4 : NEO The World Ends with You: longevità svelata, il numero di ore raggiunge le tre cifre - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #NEOTheWorldEndsWithYou, svelata la durata del gioco. - infoitscienza : NEO The World Ends with You: longevità svelata, il numero di ore raggiunge le tre cifre – Notizia – PS4Videogiochi… -