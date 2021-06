Napoli | spaventano le varianti del Covid-19 | annullata l’amichevole con l’Arsenal

Advertising

CalcioNapoli24 : - zazoomblog : CorSport: le varianti del Covid spaventano il Napoli niente più amichevole estiva con l’Arsenal - #CorSport:… - napolista : Si giocherà con il Lione e probabilmente contro un’altra squadra francese. Le due date saranno a cavallo tra Dimaro… - RB78115063 : @Napoli_Report @ADeLaurentiis @kisskissnapoli Queste conferenze stampa solo lui mi spaventano sempre. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli spaventano

AreaNapoli.it

Le due date saranno a cavallo tra Dimaro e Castel di Sangro Il Corriere dello Sport dà qualche informazione su come si svolgerà la preparazione estiva del, in vista della nuova stagione. ...... gli animali sono tranquilli e sani, non sicon i visitatori, e ad occuparsene c'è una ... Ma il focus è il percorso ad anello sul golfo die i suoi abitanti marini . Lo scopo è ...Amichevoli estive Napoli 2021/22 salta la sfida con l'Arsenal a causa dei casi Covid in Inghilterra: la variante Delta preoccupa.Gli azzurri stanno preparando la prossima stagione ma il Covid-19 torna a disturbare il calcio Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla ...