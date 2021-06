Morto Michele Merlo, i genitori: “Non abbiamo più motivo di vivere”. Poi il racconto degli attacchi di panico e le parole su Maria De Filippi (Di lunedì 28 giugno 2021) Un dolore che non può passare: sopravvivere alla morte di un figlio. Lo ha raccontato a DiPiù Domenico, il padre di Michele Merlo, il giovane cantante stroncato da una leucemia fulminante neanche 1 mese fa. “Era il nostro unico figlio e per me e mia moglie Katia non c’è più un motivo per vivere. Stiamo insieme da 40 anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda”, ha dichiarato. Poi, ripercorrendo, le tappe della breve ma intensa carriera del figlio, ha detto: “Pur portando Amici nel cuore e riconoscendo che gli aveva dato popolarità, ci era rimasto male per l’eliminazione. Allo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Un dolore che non può passare: sopravalla morte di un figlio. Lo ha raccontato a DiPiù Domenico, il padre di, il giovane cantante stroncato da una leucemia fulminante neanche 1 mese fa. “Era il nostro unico figlio e per me e mia moglie Katia non c’è più unper. Stiamo insieme da 40 anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda”, ha dichiarato. Poi, ripercorrendo, le tappe della breve ma intensa carriera del figlio, ha detto: “Pur portando Amici nel cuore e riconoscendo che gli aveva dato popolarità, ci era rimasto male per l’eliminazione. Allo ...

Advertising

SissiCampanini : @Michele_Arnese Allora perché la fascia per lutto per uno che è morto 92 anni e che è dimostrato che nn resuscita nessuno? - 1diaiaco : @FaustoPracek @Michele_Arnese È morto perché quando vai a comprare i pomodori vuoi pagarli il meno possibile - EOnelli : RT @acconsento: @Michele_Arnese Nel Salento è morto anche un ragazzo di 27 anni per un colpo di calore mentre distribuiva volantini pubblic… - galax64716705 : @BonomiAllegra Si chiamava Michele italiano bianco morto sotto il sole lavorando per pochi euro di Lui non gliene f… - testoni_michele : @gualtierieurope Incredibile come non sia ancora morto/ferito nessuno -