Maxi focolaio Covid a Maiorca, 850 ragazzi contagiati durante vacanza studio: in 3000 in quarantena (Di lunedì 28 giugno 2021) Maxi focolaio Covid a Maiorca, dove sono circa 850 i giovani che sono risultati contagiati negli ultimi giorni e altri tremila, secondo quanto riporta il quotidiano locale El Pais, sono stati messi in quarantena preventiva una volta rientrati a Madrid. I ragazzi, provenienti da tutta la Spagna e in gran parte ancora non vaccinati, hanno festeggiato tra il 12 e il 20 giugno la fine dell’anno scolastico. Il governo dell’isola ha aperto un’inchiesta. Sotto accusa un concerto di Reggaeton tenutosi nell’arena per le corride dei tori di Palma di Maiorca e altre ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 28 giugno 2021), dove sono circa 850 i giovani che sono risultatinegli ultimi giorni e altri tremila, secondo quanto riporta il quotidiano locale El Pais, sono stati messi inpreventiva una volta rientrati a Madrid. I, provenienti da tutta la Spagna e in gran parte ancora non vaccinati, hanno festeggiato tra il 12 e il 20 giugno la fine dell’anno scolastico. Il governo dell’isola ha aperto un’inchiesta. Sotto accusa un concerto di Reggaeton tenutosi nell’arena per le corride dei tori di Palma die altre ...

Advertising

repubblica : Coronavirus, la variante Delta corre. Maxi focolaio a Maiorca: 850 ragazzi positivi, 3mila in quarantena - LaStampa : Covid in Spagna, maxi-focolaio a Maiorca: 600 ragazzi contagiati. “Tutto è partito da un concerto e dalle feste” - RaiNews : Le autorità dell'isola delle Baleari hanno annunciato un'inchiesta per appurare se una serie di hotel e locali nell… - sunrisesrose : RT @repubblica: Covid-19, maxi focolaio dopo concerto reggaeton: la folla durante lo show - planetpaul65 : RT @fanpage: Maxi focolaio a Maiorca, 850 positivi, migliaia in quarantena -